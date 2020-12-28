Ticaret Bakanı Pekcan: E-ticaret hacmi yüzde 64 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Platin Dergisi 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başarılı şirketlerin ödüllendirildiği Platin Global 100 Ödülleri törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Pekcan, TürkMedya grubuna ve Platin dergisine teşekkürlerini sundu.

Küresel ekonominin önümüzdeki senelerde dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojileri gibi; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gelişim ve dönüşümünü sürdürmeye devam edeceğini aktaran Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçevede hızlı büyüme ve bir an evvel en gelişmiş ülkeler ligine katılma hedefi olan; ve bu hedefi gerçekleştirme noktasında bugüne kadar önemli bir irade sergileyen Ülkemiz için,

‘dijital ekonomiye adaptasyon’ kritik önem arz eden bir konu olmaya devam edecek."

Bakan Pekcan, yenilikçiliğe her zaman açık olan Türk özel sektörünün, dijital ekonomiye adaptasyon noktasında son dönemde önemli mesafeler kat ettiğini aktardı.

Platin Dergisinin; “dijitalleşme” temasını ön plana çıkardığı etkinliğe dikkat çeken Pekcan, firmaların bu alanda ortaya koyduğu oldukça güzel başarı hikayeleri olduğunu belirtti.

Dijitalleşmenin, firmalar ve sektörler arasında her geçen gün daha da yaygınlaşacağını değerlendiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Biz de kamu sektörü olarak, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili tüm Bakanlık ve kurumlar olarak,

çalışmalarımızı ve stratejilerimizi bu doğrultuda belirlemeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığında, gerek ihracatçımıza sunduğumuz devlet desteklerinde, gerekse Bakanlığımızın kendi hizmet süreçleri ile ilgili projelerinde, dijitalleşme konusuna büyük önem verdiğimizin altını çizmek isterim."

"E TİCARET HACMİ YÜZDE 64 ARTTI"

E-ticaret ilgili birkaç hususa değinen Pekcan, E-Ticaret Bilgi Platformu'nu hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bu platforma eticaret.gov.tr adresinden erişilebilmekte. 2020 yılı ilk 6 ayında, salgın döneminin de etkisiyle, 2019 yılının aynı dönemine göre e-ticaret hacminde %64 seviyesinde artış gördük. 2020 yılının tamamına ilişkin verileri de önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağız." dedi.

Bakanlık destekleriyle kurulacak olan Yurt Dışı Lojistik Merkezler, ülkemiz e-ticaret sektörü için destekleyici bir diğer mekanizma olacağını aktaran Pekcan, yakın zamanda, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini ihracatta devlet destekleri kapsamına alındığı hatırlattı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Global 100 endeksinde yer alan şirketler gibi başarılı şirketler sayesinde yoluna emin adımlarla devam edeceğini kaydeden Pekcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yenilikçiliği, 'yerli ve milli katma değeri' ve 'dijital teknolojileri' önceliklendiren tüm şirketlerimize güveniyoruz; onlara teşekkür ediyoruz. Kendilerini her anlamda desteklemeye de devam edeceğiz. Ödül törenimizin firmalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlıklı; huzurlu ve müreffeh bir yeni yıl temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi seneler."