02 Aralık 2020 Çarşamba 11:09 | Son Güncelleme:
Ticaret Bakanı Pekcan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: "Yıl sonu YEP hedefine ulaşacağız"
AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün açıklanan dış ticaret rakamlarına ilişkin, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.
Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.
AA'da yer alan haberde, dış ticaret rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.
Pekcan, "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor." dedi.