Ticaret Bakanı Pekcan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: "Yıl sonu YEP hedefine ulaşacağız"

Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.

AA'da yer alan haberde, dış ticaret rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor." dedi.

Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı: İhracat 16 milyar, ithalat ise 21 milyar dolar seviyesinde