THY'nin yurt dışı uçuşları 11 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle yurt dışı uçuşlar başlıyor. THY Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından THY'nin markalarından AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının yarın başlayacağını duyurdu. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih ve Londra'ya, Ankara Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.