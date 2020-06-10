10 Haziran 2020 Çarşamba 15:15 | Son Güncelleme:
THY'nin yurt dışı uçuşları 11 Haziran'da başlıyor
THY Genel Müdürü Ekşi, "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.
Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle yurt dışı uçuşlar başlıyor. THY Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından THY'nin markalarından AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının yarın başlayacağını duyurdu. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih ve Londra'ya, Ankara Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.