THY'nin reklamını tüm dünya izledi

Türk Hava Yolları’nın, Ay’a 1969’da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi gösterime girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, “Adım At Dünyaya” isimli yeni reklam filmiyle 600 milyon insanın 1969’da Ay’a yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl’un bu yıl gerçekleştirilen 54. Müsabakası’ndaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayımlandı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Bu yıl izleyicisiyle Miami’de buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers’ı 31-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THY’nin reklamı sosyal medyada da ABD’liler tarafından büyük beğeni aldı. Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi.

MİAMİ’YE YOLCU DA TAŞIDI

Türk Hava Yolları’nın en önemli yolcu pazarları arasında ABD’ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD’de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark’a da yakında seferlere başlayacak. Maçın yapıldığı Miami’ye THY doğrudan uçuyor. Dünyanın birçok noktasından maçı izlemek için THY, İstanbul Havalimanı’ndan Miami’ye yolcu taşıdı. Hard Rock Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 62 bin 717 kişi stadyumda canlı olarak izledi.