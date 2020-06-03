THY'nin ilk yurt dışı uçuşları 18 Haziran'da

THY’den yapılan açıklamaya göre THY 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Şirket, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçacak. THY ayrıca geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşları, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planladı. THY ayrıca Anadolujet olarak yarın 34 ile sefer başlatacağını ve iptal edilen biletlerde hak kaybı yaşanmayacağını duyurdu.

YENİ ROTALARA DA UÇACAK



THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.