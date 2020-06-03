Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6955
  • 7,501
  • 371.408
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. THY'nin ilk yurt dışı uçuşları 18 Haziran'da
03 Haziran 2020 Çarşamba 03:42 | Son Güncelleme:

THY'nin ilk yurt dışı uçuşları 18 Haziran'da

THY'nin ilk yurt dışı uçuşları 18 Haziran'da

İlk yurt içi uçuşuna önceki gün başlayan Türk Hava Yolları (THY) 18 Haziran'dan itibaren yurt dışına da uçacak. THY ayrıca yarından itibaren de İstanbul'dan 34 ile tarifeli seferlere başlayacak.

THY’den yapılan açıklamaya göre THY 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Şirket, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçacak. THY ayrıca geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşları, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planladı. THY ayrıca Anadolujet olarak yarın 34 ile sefer başlatacağını ve iptal edilen biletlerde hak kaybı yaşanmayacağını duyurdu.

YENİ ROTALARA DA UÇACAK

THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.  


İP'li Türkkan orman arazisine fabrika, TOKİ arazisine çiftlik kurmuş!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
WhatsApp'tan sevindiren özellik!
Hagi önermişti! G.Saray, Romanya'nın yeni yıldız adayını kapıyor...
Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu
Barış Çakan'ın öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı

Barış Çakan'ın öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapıla

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bağışıklığı güçlendirmenin kolay yolu

Bağışıklığı güçlendirmenin kolay yolu! Günde 2 bardak içerseniz...