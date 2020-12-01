THY'den son dakika açıklaması! İşte seyahat şartları

Türk Hava Yolları'ndan (TYH) yapılan son dakika açıklamasına göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceği bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.