THY'den kadınlara bilim desteği

Türkiye’nin kadın haklarında öncü ülkelerden olduğunu hatırlatan, Aycı, tarihteki ilk savaş uçağı pilotunun da Sabiha Gökçen olduğunun altını çizdi.

İŞGÜCÜMÜZÜN %46’SI KADIN

THY’nin kurulduğu 1933’ten beri kadınların aktif rol aldığını ifade eden Aycı ‘’Şu anda, iş gücümüzün yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor ve tam bir cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de bu oranı giderek artırıyoruz. THY, 211 kadın pilotla Avrupa’da en fazla kadın pilota sahip hava yollarından biri” dedi. Aycı şöyle devam etti: “Kadınlara sarsılmaz desteğimiz sadece iş alanıyla sınırlı değil. THY olarak spor alanında da cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve sporun gücüne inanan bir firma olarak dünya çapında çeşitli sporcuları, takımları ve turnuvaları da memnuniyetle destekliyoruz.THY olarak bu asil mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.”