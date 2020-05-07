THY'den kademeli uçuş hazırlığı

Koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı. THY salgın nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurmuştu. Yasakların sonlandırılmasının ardından devreye girecek olan ve haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, THY haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünüyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60’nın icra edileceği planlanıyor. Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında yurtdışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek.

İŞTE HAZİRANIN LİSTESİ



Programa göre bu kapsamda THY; Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

DIŞ HATLAR AĞUSTOSTA NORMALE DÖNECEK



Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları temmuz ve ağustos ayında ise gerçekleştirdiği uçuş sayısını artırmayı planlıyor. Yapılan planlamaya göre, bu kapsamda THY temmuz ayında toplam 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, ağustos ayında ise toplam 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli bir şekilde artırılacak.