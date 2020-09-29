29 Eylül 2020 Salı 17:04 | Son Güncelleme:
THY'den "Azerbaycan'a uçuşlar iptal edildi" iddialarına yalanlama
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Azerbaycan'a uçuşların iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından Azerbaycan'a uçuşların iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
İddiaları yalanlayan Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."