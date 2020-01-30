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THY'den Alman KOBİ'lere destek

THY'den Alman KOBİ'lere destek

İlker Aycı, THY'nin Alman KOBİ’lerin önemli bir partneri olduğunu vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurulu’nda birlikle sağladıkları işbirliği kapsamında Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi. Berlin’de düzenlenen 2020 BVMW Genel Kurul Toplantısı’nda organizasyonun THY ile sağladığı başarılı işbirliğine dikkat çekildi. İlker Aycı, taşıdıkları milyonlarca yolcuyla Almanya’nın uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdikleri pazarlardan biri olduğunu belirtti.

İŞBİRLİĞİ GELİŞECEK

Aycı, “Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye işyerleri, THY ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecek. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkanlarla bu önemli işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.


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