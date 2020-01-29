THY yardımları ücretsiz taşıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bölge halkıyla ve ilgili devlet kurumlarıyla tam bir dayanışma ve koordinasyon içinde, tüm organlarıyla desteklerini ilk andan itibaren vermeye başladıklarını kaydederek, “Çalışmalarımızı AFAD ile birlikte yürütmekte ve yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız” dedi.