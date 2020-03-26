THY uçakları kargo taşımaya başladı

Turkish Cargo’dan yapılan açıklamada 167 adet ilave kargo seferiyle 14 bin 500 tonluk ek kapasite sağlandığı belirtildi. Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul-Kiev rotasında icra eden kargo şirketi, Bükreş ,Tel Aviv, Amsterdam, Londra, Paris, Amman, Beyrut ve Dubai noktalarında da kargo taşıması planlayarak, toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu. Turkish Cargo ayrıca ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye’ye, Türkiye’den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor.

KAHRAMAN GÖKYÜZÜNDE



Bu kapsamda Çin’den temin edilen hızlı tanı kitlerini Türkiye’ye ulaştırılmaya başlandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de yaptığı açıklamada “Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

BİLET İADESİ YASAK BİTTİKTEN SONRA



Yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı havayollarının yükümlülükleri ertelendi. Yayınlanan yönetmeliğe göre yolcu, boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek. Biletin iadesi, uçuş yasaklarının kalkmasından 2 ay sonra gerçekleştirilebilecek.