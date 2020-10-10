THY Teknik, en büyük bakım hangarlarını açtı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı. Böylece, İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarları müşterilerin hizmetine sunuldu.Türkiye’nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan, 60 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verebiliyor. Yeni üs bakım hangarları, THY Teknik AŞ’nin rekabet gücünü daha da artıracak.

ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayacak olan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlayacak. Ayrıca yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacak. Son teknoloji sistem ve ekipmanlarla donatılmış tesis içi ve çevresindeki tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleriyle yönetilecek.

Kapasitesi 45 uçağa ulaşacak

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, sundukları hizmetleri yeni yatırımlarla daha ileri seviyelere taşıdıklarını belirterek, şunları söyledi: “İlk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımızla önemli bir büyüme sağladık. Bütün fazların tamamlanmasıyla 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz.”

