THY, marka ligindeki yerini sağlamlaştırdı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle bu yıl da ‘Türkiye'nin en değerli markası’ oldu. Brand Finance, ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ çalışmasını tamamladı.

8 YENİ MARKA GELDİ



THY marka değerini yüzde 13.8 artırarak 1 milyar 975 milyon dolara yükseltti. THY’yi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla marka Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 4'üncü sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 5'inci sıraya yükseldi. Marka değeri 1 milyar 87 milyon dolar olarak belirlenen Türk Telekom ise, 6'ncı sıraya yerleşti. Bu kurumu 998 milyon dolarla Akbank, 951 milyon dolarla iki sıra gerileyen İş Bankası, 876 milyon dolarla Yapı Kredi izledi. Listeye bu yıl 8 yeni marka dahil oldu.Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç.

DESA ATAĞA KALKTI



Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu. İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 140 ile Otokar'da gerçekleşti. Artışta Otokar'ı yüzde 112 ile Desa, yüzde 100 ile Avivasa Emeklilik takip etti. KoçSistem de, 90 milyon dolarlık marka değeriyle bilişim sektörüne ilk sıradan girdi.

100 MARKANIN DEĞERİ % 24 ARTTI



Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, "Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre yüzde 24 artarak 24.6 milyar dolara ulaştı" dedi. Türk şirketleri küresel oyuncular haline geldikçe hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştireceklerini belirten İlgüner, "Böylece kur riskinden daha az etkilenecekler ve marka değerlerini koruyacaklardır. Bunun için, Türk şirketlerinin 'dünya markası' olma hedefinden şaşmamaları gerekecektir" diye konuştu.

FUTBOL KULÜPLERİ YOK



Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş’ta oldu. Bu markayı yüzde 34.8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32.2 ile Emlak Konut izledi. Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın marka değerinde düşüşler görüldü.