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  3. THY Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacak

THY Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacak

THY Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacak

Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Geliş gidiş operasyonları tıkır tıkır devam ediyor" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Kurban Bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için ‘Tıkır tıkır devam ediyor’ ifadelerini kullanarak, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçuramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, “Buna rağmen İstanbul Havalimanı’ndan dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş (kalkış) seferiyle Atatürk Havalimanı’ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600’ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık. 

AHL'yi GEÇTİK 

Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı’nı geçmiş durumdayız. Özellikle iç hatlar lokal yolcuda 21 bin ki bu Atatürk Havalimanı’nda 19 bindi. 

176 İLAVE SEFER 

Dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, geri kalanda transit olmak üzere bugün 97-98 binlerde yolcu taşıyoruz. Dün itibariyle 98 bin, bugün de 97 bin civarında yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza uçmamıza rağmen Atatürk Havalimanı’nı da geçmiş bulunmaktayız” diye konuştu. 24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Aycı, “Yüzde 9 kapasite kestik. Ama bu bayrama yönelik de 176 ilave sefer koyduk” dedi. 

Bayramdan sonra aksiyon alacağız 

Aycı sözlerine şöyle devam etti:  THY, bu anlamıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek. Bu konuda yönetim kurulu üyelerimizle, genel müdürlerimizle gerekli değerlendirmeleri de yaptık. Bayramdan sonra gerekli aksiyonu alıp bu kapasite eksikliğini 2019’dan sonra tekrar yaşamamak için adımlarımızı süratle atacağız."

Maksimumda kullanıyoruz 

Uçakları maksimumda kullanarak taleplere cevap vermeye çalıştıklarını söyleyen Aycı, “THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorununu ağırlıklı yaşayan havayolu şirketi biziz" dedi

 

 

 

 

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