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  3. THY, bu yıl da 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi 

THY, bu yıl da 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi 

THY, bu yıl da 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi 

Önde gelen havacılık organizasyonlarından APEX tarafından ‘2020’nin Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’ seçilen THY; konfor, kabin servisi ve yiyecekte beş yıldız aldı. 

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından ‘2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’ seçildi. Küresel seyahat uzmanları,  9 Eylül’de, ABD’nin Los Angeles kentinde bir araya geldi. Yolcular, Temmuz 2018 ila Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin 1 milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak, 2020 yılının yıldızlarını seçti.

ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ KEZ

Havayolu şirketleri koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda THY üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalamasıyla ödüllendirildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklamasında misafirlere seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedeflediklerini söyledi.   

HAVACILIKTA ÇIĞIR AÇTI 

İLKER Aycı, ‘Dreamliner’ tipi uçaklarda yenilenen business class kabin tasarımlarının havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evleri İstanbul Havalimanı’yla bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerle değişim yaşadıklarını belirtti. Aycı, “Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor” dedi.

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