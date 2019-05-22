THY bu yıl 6.600 yeni çalışan işe alacak

Aycı, “Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek, ilave çalışanlar alma ihtiyacımız olduğunu arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik. İlk 5 ayda yaklaşık 4 bin 400 yeni çalışma arkadaşımız oldu. İlavelerle birlikte bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak" dedi

DOLULUK ARTIYOR

Zamanında kalkış performanslarını yüzde 90’unun üstüne taşıdıklarını kaydeden Aycı, günlük 60-70 bin olan giden yolcu sayısının bayramda 80 binin üzerinde çıkacağını ifade etti.

Boeing CEO’su ziyarete geliyor

Aycı, ABD’li uçak üreticisi Boeing’e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruyu şöyle cevapladı: “Hemen hemen her hafta Boeing ile çok sıkı görüşmeler yapıyoruz. Bu hafta içinde yine onların CEO’su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci beraberce bir kere daha ele alacağız.. Cuma günü görüşme gerçekleşecek. Tazminat da, kayıplarımızın tazmin edilmesi bunun bir parçası” dedi.