Thomas Cook zararına karşı 50 milyon euro kredi

Küresel turizm sektöründe deprem... Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook’un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine battı.

600 BİN TURİST AÇIKTA KALDI

Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. 150 bini İngiliz, 600 bin tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Bu da, İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonu olacak. Turistleri almak için dün ilk uçaklar gönderilmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, iflas haberi üzerine açıklama yaparak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla Thomas Cook’un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan ‘Kredi Destek Paketi’nin hızlıca çıkarılacağını bildirdi.

ŞU ANDA 21 BİN İNGİLİZ VAR

Thomas Cook’un, Almanya, Rusya ve Kuzey ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 misafiri var. Bu misafirlerin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.” Şirket, sezonda Türkiye’ye yaklaşık 700 bin turist getiriyordu.

TÜRK HİSSEDAR: BORÇ ÖDEMESİ ZOR

Şirkette yüzde 8 payla en büyük ikinci hissedar olan Anex Tour’un yönetim kurulu başkanı Neşet Koçkar, şirket varlıklarının satılarak borçların kapanacağını söyledi. Koçkar, ödemede Türkiye’deki otellere sıra gelmesinin ise zor göründüğünü söyledi.

20 BİN KİŞİ İŞSİZ

İflasla İngiltere’de 9 bin, dünyada 20 bin kişi işsiz kaldı. Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser, herkesten özür diledi.

TÜRKİYE’DE KALAN YOLCU SAYISI 80 BİNİ BULABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüştüklerini belirterek, 50 milyon euroluk bir kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi. Ersoy, “Almanya, Kuzey ülkeleri (Nordic) ve Rusya da eklenirse Türkiye’deki yolcu sayısı 80 bini bulabilir. Almanya 48 saat içinde netleşir” dedi.

Son ana kadar para aradılar

Şirket, Mayıs 2019’da 1.2 milyar sterline yükselen borcu için önce ana ortak, daha sonra ise İngiliz hükümetine başvurdu. Hafta sonu son ana kadar süren kurtarma görüşmelerinde, destek alınamaması üzerine şirket iflasını açıkladı.

TURİZMCİLER NE DİYOR?

Alnımızın akıyla çıkarız, sakin olun

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: “Türk turizmi de olumsuz etkilenebilir. Deneyimli bir ülkeyiz, bu krizden de yüzümüzün akıyla çıkacağız ama desteğe ihtiyacımız var. İşletmecilere sakin olmalarını öneriyorum. Alacakların da peşinde olmalıyız.”

Alternatiflere bakmamız lazım

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: “Türk turizmcisi kimseyi sokakta bırakmaz. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2.5 milyona ulaştı. Thomas Cook’un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmaz ama hızlı hareket edilip, alternatifler oluşturulması lazım.”