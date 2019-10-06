'Thomas Cook kredisi'ne başvurular bugün başlıyor 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iflas eden tur operatörü Thomas Cook’un Türk turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi. Bloomberg HT’de açıklamalarda bulunan Ersoy, Thomas Cook’un kalan borcunun 150 milyon euro civarında olduğunu söyledi.

2 HAFTA TALEP TOPLAMA

Bakan Ersoy, “Çok endişeli rakamlar söyleniyor ama öyle değil. 350 milyon eurolar konuşuluyor bunu doğru bulmuyorum. Hesaplarımıza göre 150 milyon euro civarında ödenmemiş bir faturası olacak” dedi. Ersoy, şöyle konuştu: “Bazı otellerin nakit akışında sıkıntı yaratabilir diye kredi paketi açıkladık. Cuma günü de (bugün) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvuruları kabul etmeye başlıyoruz. Nasıl başvuracaklarını söyleyeceğiz. 2 haftada tüm talepleri toplayacağız. 50 milyon euro civarında kredi talebi öngörüyoruz.” Bu arada İngiliz turistlerin, ülkelerine dönüşleri sürüyor. Dalaman Havalimanı’ndan 75 uçakla 16 bin 371 kişi ülkesine gönderildi.

BİREYSEL REZERVASYONLAR ARTMALI

THOMAS Cook olayının ‘arz güvenliği’ olayı olduğunu belirten Ersoy “Marmara Bölgesi’nde paket turların ağırlığı yüzde 30, Ege’de yüzde 65, Akdeniz’de yüzde 85’lere çıkıyor. Yani paket turlarla yürüyen bir sistemimiz var. Arz güvenliğini sağlamanın yolu münferit rezervasyon oranını artırmak. Turizm Tanıtım Ajansı burada devreye giriyor. Münferit yolcunun gelmesi için tarifeli seferler artmalı” diye konuştu.

Galataport’a büyük ilgi var

GALATAPORT projesinin Mart 2020’de hizmete gireceğini kaydeden Bakan Ersoy rezervasyonların da oldukça iyi gittiğini ifade etti.