Tezgahlar ucuzladı ama bu işte bir tezgah var!

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi. Geçen yıl sezon başında 20 liraya satılan palamut Karadeniz sahillerinde sezonun ilk günü ortalama 10 liraya kadar indi. Ancak denizi kıyısı olmayan Kayseri’de bile palamut 14.5 liradan satışa çıkarken İstanbul’da ise mezatta 25 lira, Kumkapı’daki tezgahta ise 30 liradan satışa çıktı. İstanbul’da 80 TL olan mezgit 40 TL’ye 60 TL olan istavrit 30 TL’ye 50 TL olan sardalya 30 TL’ye, 40 TL olan hamsi de 30 TL’ye düştü. 35 yıldır Kumkapı’da balıkçılık yapan Erkan Sarıyaprak, “Palamut bol. Palamudun mezatta tanesi 25 lira, biz 30 liraya satıyoruz. İstavriti 25 liraya satıyoruz” dedi. Kumkapı’daki bir başka balıkçı Erdoğan Gün ise “En bereketlisi palamut oldu. İlerideki günlerde daha da artacak. 1 kilo balığı 10 lira 15 liraya satabileceğiz gibi duruyor” dedi.

SAMSUN’DA 10 LİRA



Samsun’da ise av sezonunun başlamasıyla ‘Vira Bismillah’ deyip, Karadeniz’e açılan balıkçılar, kasa kasa palamut ve mezgitle kıyıya döndü. Palamudun çiftini 15-20 liradan satan balıkçılar, vatandaşların bu sezon balığa doyacağını söyledi. Halde iri mezgitin kasası 300-350 liradan, istavritin kasası 200-230 liradan ve barbunun kasası 400 liradan satıldı. Sezonun bereketli başladığını ifade eden balıkçılar, ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini ve vatandaşın balığa doyacağını belirtti.Samsunlu balık satıcısı Osman Gudu, “Palamut bu sene oldukça fazla, mezgit ve istavrit de var. İstanbul’dan, Trabzon’a kadar palamut var” dedi. Samsun’da tezgahlarda ise 300 gram palamut tanesi 10 lira, istavrit kilosu 20, mezgit 25, barbun 30, kalkan ise 150 liradan tezgahlarda yer aldı.

Kocaeli’nde ise yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayan ve okunan mevlid ve dualarla denize açılan balıkçılar, iskelelerde coşku ile karşılandı. Sezon açılışında balıkçıların ağına tekir, mezgit, istavrit, sardalya ve hamsi takıldı. İlk düdüğün çalınması ile Karşıyaka ve Ereğli balık hallerinde sezonun ilk mezatı yapıldı. Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 200-250, sardalyanın kasası 200-250, hamsinin kasası 250-300, tekirin kasası 200, mezgitin kasası 160-170 liradan alıcı buldu. Çanakkale’de ise sardalye balığının kilosu bir günde 40 liradan 20 liraya düşerken palamut tane 15 lira, kolyoz 30 lira, barbun 100 liradan satışa sunuldu.

İSTANBUL HÂLÂ PAHALI



300 gramlık palamudun tanesi Samsun ve Rize gibi illerde 10 liraya, Kayseri’de ise 14.5 liraya satılıyor. Aynı palamut İstanbul’da 30 liradan satılıyor.

PALAMUT BEŞ LİRAYA DÜŞER



Alaplı’da 20 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Yazgan “Şu anda palamut Karadeniz’de bolca görünüyor. Böyle giderse 5 liraya kadar palamudun fiyatı düşer” dedi. Yazgan, palamudun tanesini 15, istavritin kilogramını 20 ve mezgitin kilosunu 40 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.