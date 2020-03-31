Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı nasıl uygulanır?

Tevkifat nedir, nasıl hesaplanır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yer alan vergi ödemeleri detaylı olarak araştırılıyor. KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceğini açıklandı. Mücbir sebep halinde KDV tevkifatı nasıl uygulanır? sorusu yanıtı en çok merak edilen konular arasından yerini korumaya devam ediyor işte detaylar...

TEVKİFAT NEDİR?

Devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, onun yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Bu şekilde ödemenin daha düzgün ve düzenli olmasına katkı sağlar.

İki tür tevkifat vardır. Bunlardan biri gelir vergisi tevkifatı, diğeri de KDV tevkifatıdır.

TEVKİFAT NASIL HESAPLANIR?



Örneğin; elimizde KDV Hariç fiyatı 2.000 TL’lik bir ürün olsun. Bu faturaya %18 oranında KDV eklediğimizi düşünelim. O halde bu vergi 360 TL, genel toplam ise 2.360 TL olacak. Yani satıcının 360 TL KDV ödemesi gerekiyor.

Eğer bu faturada tevkifat oranı bulunuyorsa; yarı yarıya bir oranda 360 TL’lik bir KDV tutarı ortaya çıkıyor. Böylelikle KDV’nin 180 TL’lik miktarı satıcıya, kalan 180 TL’lik KDV miktarı ise alıcıya ait oluyor.

Tabii ki tevkifat oranları değişiklik gösterebiliyor. Tevkifatlı fatura talep edildiği takdirde, uygulanacak olan oranın kesinlikle sorulması gerekiyor. Yarı yarıya olduğu gibi, 9/10 gibi bir oran da uygulanabiliyor.

MÜCBİR SEBEP HALİNDE KDV TEVKİFATI NASIL UYGULANIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yer alan vergi ödemeleri detaylı olarak araştırılıyor. KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceğini açıklandı.

AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

Gelir İade Başkanlığı resmi internet sitesi üzerindeMücbir sebep halinde KDV tevkifatı yazsısı şu şekilde;

"213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.

Merkeziniz mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayıp, mücbir sebepten yararlanan …. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Merkezinize verilen kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler için Merkezinizce KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir."

