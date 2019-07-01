TESK'ten esnafa destek paketi hazırlansın talebi

Ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin yer almadığını söyleyen Palandöken, “Perakende yasasının güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere, esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.