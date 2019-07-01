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  3. TESK'ten esnafa destek paketi hazırlansın talebi

TESK'ten esnafa destek paketi hazırlansın talebi

TESK'ten esnafa destek paketi hazırlansın talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı” dedi.

Ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin yer almadığını söyleyen Palandöken, “Perakende yasasının güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere, esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.

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