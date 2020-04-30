TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Önce berber ve lokantalar açılsın

Palandöken “Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinin açılmasını istedik” diye konuştu.