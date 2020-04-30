TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Önce berber ve lokantalar açılsın
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün başkanlık ettiği toplantıya katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ‘adım adım işe dönüş' için önerilerde bulundu.
Palandöken “Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinin açılmasını istedik” diye konuştu.