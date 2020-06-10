Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Düğünle 500 bin kişi işine dönecek
10 Haziran 2020 Çarşamba 23:47 | Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Düğünle 500 bin kişi işine dönecek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Düğünle 500 bin kişi işine dönecek

Düğünlere yönelik kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının açıklanması esnafı sevindirdi.

Karar içen 415 meslek adına teşekkür ettiklerini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Kontrollü normalleşme sürecinde düğünlerin başlamasıyla sektörlere bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi işine geri dönecek. 150 milyar TL büyüklüğündeki düğün sektörü yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Nijerya'da Boko Haram saldırısı... Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Emlak Konut - Advertorial
ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme... İfadesini değiştirdi
MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

11 Haziran 2020 burç yorumları! Karşınıza çıkan k

11 Haziran 2020 burç yorumları! Karşınıza çıkan kişilere dikkat!