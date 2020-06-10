TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Düğünle 500 bin kişi işine dönecek

Karar içen 415 meslek adına teşekkür ettiklerini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Kontrollü normalleşme sürecinde düğünlerin başlamasıyla sektörlere bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi işine geri dönecek. 150 milyar TL büyüklüğündeki düğün sektörü yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için hayati önem taşıyor” diye konuştu.