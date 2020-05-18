Termik santraller yeni bacalarla üretime hazır

ERCAN ÖZTÜRK

Üretimi 1 Ocak 2020’den itibaren durdurulan termik santraller yeniden üretime geçmek için Avrupa standartlarında bacalar yaptı. Son teknolojiyle yapılan bacalar, baca gazını arıtırken, yüksek verimlilik ve kapasiteyi de arttırıyor. Bacaların tamamlanmasından sonra Kütahya’da bulunan Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na santralin tekrar açılması için müracaatını yaptı. Her iki santral de yeniden üretime geçmek için gün sayıyor.

Yapılan çalışma ile Avrupa standartlarında son teknolojiye göre bir sistemin Kütahya’da uygulandığını söyleyen Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca “Ülkemiz koronavirüse karşı çok başarılı bir süreç yönetti. Milli ekonominin güçlenmesi için lokomotif olan termik santrallerin önemli katkıları olacak” diye konuştu.

ATIK BIRAKMAYACAK



Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş ise “Yeni bacaların çevreye bırakacağı bir atığı yok. Temiz bir teknoloji. Ocaktan beri 5 bin çalışanımızın maaşını ödedik. Avrupa standartlarındaki yeni santraller milli ekonomiye can simidi olacak” diye konuştu.