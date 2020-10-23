Temsa geri döndü

Temsa Ulaşım Araçları’nın Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın da ana ortağı PPF IndustryCo tarafından yüzde 50-50 ortaklıkla satın alınması konusunda tüm resmi süreçler tamamlandı. Böylece 50 yıldan uzun süredir Türk sanayisine hizmet eden Temsa’da yeni yatırımların önü de açıldı. Devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Temsa, yeni ortaklık yapısıyla yeniden ekonomiye kazandırılmış oldu. Temsa’nın yönetimi, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına geçti. PPF Group, küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar euroluk varlığı yönetiyor.Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Temsa’yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Alper, açıklamasında şunları söyledi:

ODAKTA ELEKTRİKLİ VAR



“Şirketimizi geçen sene yurtdışı menşeili bir yatırım fonuna sattık, satış sonrasında şirketin finansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler Temsa’nın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Biz de bu değerli markaya karşı olan sorumluluğumuzun gereğince, sorunun çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek istedik. Gelecekte Temsa’ya yeni ufuklar da açabilecek bir işbirliğine imza attık. Yeni ortaklığımız uluslararası yatırımcıya güven verecektir.” Alper, “Bugüne kadar 66 farklı ülkeye 12 binin üzerinde araç ihraç eden Temsa’nın, dış pazarlarda daha da başarılı olup, Škoda Transportation ile birlikte potansiyelini kullanabileceğine inanıyoruz. Temsa, toplu ulaşımın geleceği olarak gördüğümüz elektrikli araç çözümlerinde yapacağı yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda da öncü şirketlerden biri olacak” dedi.

TÜRKİYE’DE GÜÇLENİYORUZ



PPF Group Yatırım Direktörü ve Škoda Transportation Denetim Kurulu Başkanı Ladislav Chvátal ise, Türkiye pazarının özellikle Škoda Transportation için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederken, şöyle konuştu: “Temsa’ya gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. PPF, şehiriçi ve raylı ulaşımda Avrupa’nın lider üreticisi olan Škoda Transportation’ın bilgi birikimi ve deneyimini bu yatırımla birlikte Türkiye’ye getiriyor. Bu doğrultuda, Škoda Transportation, Temsa’nın gelecek hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye’deki toplu ulaşımın geleceğinde öncü bir rol oynamasına katkıda bulunacaktır.”

YENİ CEO KORDSA’DAN



Temsa'da CEO’luk görevine ise son olarak Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa’da görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu getirildi. Geçmiş yıllarda otomotiv sektöründe gerek üretim gerekse tasarım tarafında görev yapan ve bu alanda büyük tecrübeye sahip olan Doğancıoğlu; yeni dönemde Temsa’da rekabetçi üretim sürekliliğinin sağlanmasına katkı sunacak. Doğancıoğlu ayrıca akıllı ulaşım, elektrikli ve sürücüsüz araçlar gibi potansiyel büyüme alanlarında Temsa’ya liderlik edecek.