Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2019 enflasyon oranı TEFE TÜFE nedir?

“Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusu araştırılıyor. Enflasyon oranı ve TEFE TÜFE ile ilgi TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Temmuz ayı rakamları 5 Ağustos’ta açıklanacak. AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte detaylar…

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı, TÜİK tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,1, en yüksek yüzde 1,76 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 17,20 oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Haziran'da aylık enflasyon yüzde 0,03'e geriledi, yıllık yüzde 15,72 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.