Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz emekli zammı 2019 ne kadar?

2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. takvim.com.tr, bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, Temmuz'dan itibaren ceplerine girecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TABAN TAVAN NE KADAR OLACAK?

Eğer yüzde 6'lık tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67,52 lira ile 323,44 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. Bin liralık taban maaş bin 60 liraya, 2 bin liralık maaş 2 bin 120 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 240 liraya, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 300 liraya yükselecek.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

GEÇEN SENE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı aldılar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018'in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4'lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı 2 bin 379 lira

Memur (Lisans - 1/4) 2 bin 844 lira

Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira

Polis (8/1) 3 bin 35 lira

Mühendis (1/4) 3 bin 566

Müsteşar (1/1) 8 bin 570 lira

MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

EMEKLİLİK NEDİR?

Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir.

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