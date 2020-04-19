Temmuz 2020 memur zam oranı ne olacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Gözler Temmuz ayında yapılacak olan zam oranlarına çevrilmiş durumda.

TEMMUZ 2020 MEMUR ZAM ORANI NE OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINDA

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.