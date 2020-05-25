Temmuz emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz 2020 memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı ne olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam beklentisi içerisindeler. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Emekli memur zammı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.