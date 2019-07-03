Temmuz 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz kira artışı hesaplama

Temmuz 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? internette yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ev ve iş yeri gibi gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline artış uygulanıyor. Bu ay da Temmuz ayında kira sözleşmesi bitenlere zam yapılacağı için TEFE TÜFE Temmuz kira artışı hesaplaması merak ediliyor. Temmuz 2019 kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan verilere göre belli olacak. Kira artış oranı Temmuz 2019'a ilişkin bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz..

TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Temmuz 2019 kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da Üretici ve Tüketici Fiyat Endesklerini sitesinde yayınlayacak. Temmuz 2019 kira artış oranı açıklandığında sitemizde olacak.

HAZİRAN 2019'DA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Haziran ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

2019 HAZİRAN KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.91

Zam bedeli: 199 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199 lira

KİRA ARTIŞI 2019 NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

12 AYLIK TÜFE RAKAMINI AŞMADAN ZAM YAPILABİLİYOR

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kiraya fazla zam yapılması halinde kiracılar kira bedelinin tespiti için dava açarak bu zamma itiraz edebiliyor.Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor.