Temel ihtiyaç desteği nedir, şartları neler? Temel ihtiyaç desteği başvurusu ne zaman?

Temel ihtiyaç desteği başvurusu yoğun ilgi görmeye başladı. Bakan Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." dedi. Temel ihtiyaç desteği nedir, şartları neler? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir finansman ürünüdür.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE KADAR?

Maksimum kullandırılabilecek destek tutarı: 10 bin TL.

Vade: 6 ay ödemesiz toplam 36 ay

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular 1 Nisan'da alınıyor.

GERİ ÖDEME NASIL?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.