'Temassız' işlem adedi bu ay 62 milyona ulaştı

Kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü’nün elden ele geçen kâğıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı uyarıda bulunması, parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını ve mümkünse temassız kart kullanılmasını önermesi, temassız kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız ödemelerin hızlı ve kolay olmasının yanı sıra, hijyenik olma avantajını da gözler önüne seriyor.

SADECE KENDİ ELİNİZ DEĞİYOR



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son dönemdeki gündemle birlikte temassız işlem adedi mart ayının ilk 22 gününde 62 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor. Temassız ödemelerin hijyenik olduğunu her fırsatta belirttiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: “Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın eli değiyor. Paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Oysa ki temassız karta sadece siz dokunuyorsunuz, kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz.”

KULLANICILAR HIZLA KARTLI ÖDEMELERE YÖNELİYOR



BKM verilerine göre mart ayının ilk 22 gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarı ise yüzde 8 oranında geriledi. Yani verilere göre, kart kullanıcıları nakit ödemelerden ziyade kartlı ödemelere daha çok yöneldi.

LİMİT 250 LİRAYA ÇIKARILDI



Tüm dünyada yaygınlaşan salgın neticesinde özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart’tan başlayarak 250 TL’ye yükseldiğini belirten Dr. Soner Canko, “Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye’de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretildi. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 TL’ye çıkarıldı” değerlendirmesinde bulundu.

MARKETLER İLK SIRADA YER ALIYOR



Soner Canko, daha önce yaptığı bir açıklamada da, temassız teknolojisiyle uyumlu toplam kart sayısının 75 milyonu geçtiğini belirtti. Canko, “Cüzdanlardaki her 2 kredi kartından birinin temassız özelliği var” dedi. İşyerlerinde de dönüşümün hızla devam ettiğini, her 3 terminalden 2’sinde temassız ödeme yapılabildiğini anlatan Canko, en çok temassız işlem yapılan işyerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde yer aldığını bildirdi.