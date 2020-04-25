Telefonu bozulana evde onarım hizmeti
Vodafone, ‘Gülümseten Çözümler' platformunun kapsamını genişletti. Şirket, platforma eklediği yeni ‘Dijital Destek Evde' çözümüyle, salgından korunmak için evlerinde kalan müşterilerinin ayağına giderek telefon onarım hizmeti veriyor.
Şirketin açıklamasına göre, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde sunulan çözüm kapsamında, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.