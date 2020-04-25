Telefonu bozulana evde onarım hizmeti

Şirketin açıklamasına göre, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde sunulan çözüm kapsamında, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri sunuluyor.