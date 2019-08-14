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  3. Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor 

Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor 

Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular başladı.

Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen programa başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. 

MİLANO’YA GİDECEKLER 

Değerlendirme sonucunda finale kalanlar, Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı'na katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza Programı'yla 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödüllerin sahibi olacak. 

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