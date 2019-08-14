Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor 

Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen programa başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

MİLANO’YA GİDECEKLER

Değerlendirme sonucunda finale kalanlar, Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı'na katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza Programı'yla 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödüllerin sahibi olacak.