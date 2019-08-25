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  3. Teknoparkta istihdam sayısı 9 bine çıkacak 

Teknoparkta istihdam sayısı 9 bine çıkacak 

Teknoparkta istihdam sayısı 9 bine çıkacak 

Türk savunma ve havacılık sanayiinin önemli milli projelerinin geliştirildiği Teknopark İstanbul, girişimlere ve teknoloji şirketlerine sunduğu fiziksel imkanları artırıyor.

5 yılda ekonomiye 98 milyon dolar ihracat desteği veren merkezde, 3. etap binalarının temeli atıldı. 

AÇILIŞ 2020 SONUNDA 

Önümüzdeki yıl devreye alınacak yeni binalarla beraber teknoparkın 5 bin olan istihdamının 9 bine çıkması öngörülüyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul’un 300’ü aşkın şirkete ev sahipliği yaptığını söyledi. Topçu, temelini attıkları 3. etabın 2020 yılı sonunda devreye alınmasını planladıklarını belirtti.

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