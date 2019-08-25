Teknoparkta istihdam sayısı 9 bine çıkacak 

5 yılda ekonomiye 98 milyon dolar ihracat desteği veren merkezde, 3. etap binalarının temeli atıldı.



AÇILIŞ 2020 SONUNDA



Önümüzdeki yıl devreye alınacak yeni binalarla beraber teknoparkın 5 bin olan istihdamının 9 bine çıkması öngörülüyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul’un 300’ü aşkın şirkete ev sahipliği yaptığını söyledi. Topçu, temelini attıkları 3. etabın 2020 yılı sonunda devreye alınmasını planladıklarını belirtti.