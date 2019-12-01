Teknolojide de artık kral 'özel markalar'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Özel markalar (private label), market raflarından sonra, teknolojide de hakimiyetini ilan etti. Teknosa’nın 2015 yılında ‘teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunma’ mottosuyla çıkardığı Preo markası 4 yılda tost makinesinden, aksiyon kameraya kadar 600 farklı ürün çeşidine ulaştı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, geçen yıl 1.5 milyona yakın Preo ürünü sattıklarını, bu yılsonu itibarıyla bu rakamın yüzde 50 artacağını söyledi. Preo’nun yurtdışına da göz kırptığını ifade eden Gürcan, “Euronics’in networku aracılığıyla Preo’yu farklı pazarlara sunmak için görüşmelere başladık” dedi.

2019 nasıl geçiyor?

Zor koşullara rağmen pazar geçen yıl ciroda yüzde 9,5 artışla 60 milyar TL’ye ulaşmış, adette ise yüzde 10 gerilemişti. Bu yılın ilk 9 ayında ise 2018’in aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyümeyle yaşandı. Adette ise yine yüzde 10 küçülme var.

EYLÜLDE POZİTİFE DÖNDÜ

Enflasyonun üzerinde büyüme kaydeden kategoriler var mı?

İlk 9 ayda geçen yıl aynı döneme göre büyüme gösteren 3 kategori var: Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Klima. Bunlar aynı zamanda ilk yarıdaki ÖTV indiriminin pozitif etkilediği kategoriler. İlk 9 ayda beyaz eşya yüzde 23, küçük ev aletleri yüzde 17,5, klima yüzde 12 büyüdü. Diğer kategorilerde ilk 9 ayda satışlar düştü. Eylül ayında ise ‘okula dönüş’ün etkisiyle satışlar geçen eylüle göre yüzde 23 arttı.

Marketlerde özel markalı ürünlerin satışlarının arttığını biliyoruz. Teknolojide durum nasıl, Preo büyüyor mu?

2018’de 1.5 milyona yakın Preo ürünü sattık. Bu yıl adette yüzde 50 artış hedefimiz var. 2018’de portföye kişisel bakım ürünlerini ekledik. Bu yıl da çay-kahve ve tost makinelerini ekledik. Preo’nun ürün çeşitliliği 600’e ulaştı. Ürün gamında kameradan drone’a geniş bir yelpaze var. Özellikle oyunda iddialıyız.

Peki Preo’da Türkiye pazarıyla mı sınırlı kalacaksınız?

20 milyar euroluk cirosuyla dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in 2012’den beri üyesiyiz. 35 ülkede temsili olan Euronics’in networku aracılığıyla Preo’yu farklı pazarlarda sunmayı planlıyoruz. Bunun için görüşmelere başladık.

30 MİLYON ‘OYUNCU’ RADARIMIZDA

En hızlı büyüyen kategorilerden biri ‘gaming’ galiba...

Gaming ekosistemi hem dünyada hem Türkiye’de hızla büyüyor. Ülkemizde 30 milyondan fazla oyuncu var. Espor oynayan ve takipçisi olan en az 4 milyonluk bir kitle var ve bu sayı her gün artıyor. Teknosa, oyun ekosisteminin her zaman bir parçasıydı. Türkiye’de ilk oyun sponsoru olan firma bizdik. Bu yıl, espora dair farkındalığı da artıran özel bir kampanya hazırladık. Gençlere bu konuda destek verdik. E-spor ve oyun severlere fayda sunmak ve onları yeni ürünlerle buluşturmak için yatırımlarımız sürecek.

2021’DE MOBİL ALIŞVERİŞ ORANI 2.5 KATINA ÇIKACAK

E-ticaretin cirodaki payı ne durumda?

Türkiye’de perakende içinde e-ticaretin payı yüzde 5-5,5 seviyesinde. Teknosa’da bu oran yüzde 7. Diğer yandan 2021’de Türkiye’de mobil alışveriş oranının 2,5 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Biz de daha güçlü bir mobil deneyim için çalışıyoruz.

‘TEKNO CUMA’DA TRAFİK 4’E KATLANDI

‘Tekno Cuma’nız nasıl geçti?

Tekno Cuma’da Teknosa.com’da normal bir güne göre 4 kat trafik artışı yaşadık. Farklı illerde 9 mağazamızı gece yarısına kadar açık tuttuk. Geçen yılın Tekno Cuma dönemi performansını katladık. Kampanya bugün de sürüyor.

TELEFONDA ÇİNLİ MARKALAR ÖNE ÇIKTI

Hâlâ pazarı telefon satışları mı domine ediyor?

Evet pazar küçülse de hala sektörün ana ürünü telefon. Ciromuzun yarıya yakını cep telefonu ve aksesuarlarından geliyor. Pazarda da bu böyle. Bu yıl ilk 9 ayda akıllı telefon satışları düştü. Bu süreçte 2000-3500 TL segmentindeki ürünlere özellikle Çinli markalara talep arttı. Bunun önemli bir nedeni de fiyatı 3.500 TL’ye kadar on iki ay vade yapılabilmesi. Eylül ayında ise akıllı telefon satışları tekrar büyümeye geçti.

‘GELECEĞİN TEKNOSA’SINI İNŞA ETMEYE BAŞLADIK

En son ‘fitleşmek’ için mağazalarda bazı değişikleklere gitmiştiniz… Şimdi trend nereye gidiyor?

Bu yıl en iyi müşteri deneyimini sunmak için dönüşüme hız verdik ve ‘Geleceğin Teknosa’sı için kolları sıvadık. Bir tüketici araştırması yaptık. ‘Tüketici bizden ne bekleniyor, biz ona ne veriyoruz’ diye baktık. Temmuzda başlattığımız dönüşüm programıyla 201 mağazamızı yeniden şekillendirdik.