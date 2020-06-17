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  3. Teknoloji-telekom büyüyecek; inşaat, turizm küçülecek
17 Haziran 2020 Çarşamba 06:19 | Son Güncelleme:

Teknoloji-telekom büyüyecek; inşaat, turizm küçülecek

Teknoloji-telekom büyüyecek; inşaat, turizm küçülecek

Deloitte Türkiye, ‘Kovid-19 sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar ve Kaybedenler' raporunu yayımladı.

Rapora göre, turizm ve otelcilik, inşaat ve gayrimenkulle endüstriyel ürünler sektörü bu sene yüzde 20’den fazla küçülme öngörürken; teknoloji, medya ve telekom sektörü ise yüzde 10’a yakın bir büyüme bekliyor.

TEDARİK SORUNU MASADA

Teknoloji, medya ve telekom sektörü yüzde 61 oranla mal ve hizmet yönetiminde dijital teknolojilerden en fazla yararlanılan sektör olarak öne çıkıyor. İlaç sektörü yüzde 94 ile tedarik sorunlarından en çok etkilenen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Salgının tedarik zinciri üzerindeki etkilerini belirleme konusunda zayıf performans gösterildiği düşünülen sektörlerden birisi olan perakende sektörü katılımcılarının yüzde 95’i tedarik sorunlarının operasyonlara etkisini yüksek olarak değerlendiriyor. 

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