Teknoloji bağımlılığına masalla savaş açtılar

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Uzun yıllar eğitim sektöründe çalışan Ayşegül Dede ve Betül Gece isimli girişimci iki kız kardeş tarafından kurulan Kidsnook Masal Akademisi, gerçekleştirdiği eğitim seminerleri ve erken çocukluk dönemine yönelik aktivitelerle 21. yüzyılın dijital çocuklarına, dinlemeyi öğretiyor. Masal anlatımıyla aktif dinleme becerisi artan çocukların daha sabırlı, iletişime açık ve kendini özgürce ifade edebilen bireyler olmasını sağlayan genç girişimciler, bu yolla günümüz çocuklarının en büyük sorunu olan teknoloji bağımlılığına da bir son veriyor.

İSTASYON KURUYORLAR



0-12 yaş aralığındaki çocuklara, kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için 2013'te bir çocuk kitapevi açtıklarını anlatan Betül Gece, “Daha sonra burayı çocuklara sevdirmek için kitabevinin içine bir masal atölyesi kurduk” dedi. Zamanla bu eğitim modelinin anaokulları ve pedegoglar tarafından talep edilmeye başlandığına dikkat çeken Ayşegül Dede, "İçeriğimizi 20 haftalık 5 setten oluşan bir eğitim kiti haline getirip okullara satmaya başladık. Eğitim setimizi alan butik okullar bünyelerinde 40-50 metrekarelik bir sınıf oluşturup, haftada bir masal dersi vermeye başladı. Masal sınıfına katılan öğrencilerin derslerdeki başarı oranı arttı" açıklaması yaptı.

MEB'E BAĞLI OKULLAR GEZİ DÜZENLİYOR



Kidsnook Masal Akademisi gerçekleştirdiği eğitim seminerleri ve erken çocukluk dönemine yönelik fikirleriyle öğretmenler arasında kulaktan kulağa yayılarak on binlerce öğretmene ve ebeveyne ilham oldu. Ayşegül Dede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğretmenlerin, TV, bilgisayar ve tablete karşı dijital detoks olan bu programlara katılmak için öğrencileriyle Kidsnook’un Beşiktaş’taki merkezine düzenli geziler organize etmeye başladığını dile getirdi. Düzenlenen geziler programın yaygınalmasında etkili oldu.

YUNANİSTAN VE TANZANYA’YA AÇILDI



Türkiye’de şuana kadar 11 Kidsnook Masal İstasyonu’nu açan iki kadın girişimci daha sonra bu başarısını yurtdışına da taşıdı. Ayşegül Dede Yunanistan’da bir anaokulunun içine açılan Kidsnook Masal İstasyonu’yla bir yandan Yunanlı ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını sağlarken diğer yandan iki ülke arasındaki dostluk bağlarına katkıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında Tanzanya Zanzibar’a da bir masal istasyonu kuran girişimci kız kardeşlerin gelecek hedefi ise eğitim kitinin İngilizce versiyonunu dünya pazarlarına açıp, her yıl okullara 10 yeni istasyon kurmak.