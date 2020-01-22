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  3. Ev sahibinden Aksam.com.tr takipçilerine özel davet var

Ev sahibinden Aksam.com.tr takipçilerine özel davet var

Ev sahibinden Aksam.com.tr takipçilerine özel davet var

İlk günden bugüne Teknofest'in paydaşları arasında yer alan TürkMedya, Gaziantep'teki etkinlikte de yerini aldı. Etkinlik sonrası sorularımızı cevaplayan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Aksam.com.tr takipçileri için özel bir davet aldık. "Tüm takipçileriniz selamlıyor, Teknofest'e bekliyoruz" diyen Şahin, ilk hedeflerinin İstanbul'un rekorunu geçmek olduğunu ve bunun için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin 

Geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen festivali olan Teknofest bu sene rekorlarını Gaziantep'e taşımak için harekete geçti. Gaziantep'te geçtiğimiz gün Zeugma Müzesi'nde bu yılın yeni yarışmaları ve etkinliklerinin ilk tanıtımı yapılırken bu yıl Teknofest'e ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den takipçilerimiz için özel bir davet aldık. 

"ÇALIŞIRSAK NEDEN OLMASIN"

İlk defa Anadolu'da düzenlenecek Teknofest'in ev sahipliğini Gaziantep yapacak. İstanbul'un rekorunu geçmeyi hedeflediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aksam.com.tr'ye özel davette bulundu. Çalışmaların rekor davet üzerine yapıldığını belirten Şahin, festival zamanı öğrenci yurtlarının ve çadır kampların hazırlanacağını söyledi.


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