Tekirdağ Şehir Hastanesi ay sonu açılıyor! Trakya sağlık turizminde merkez olmaya aday

Türkiye’nin ilk modüler hastanesi olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Akfen İnşaat tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı üstlenilen ve 1.5 milyar TL yatırımla hayata geçen hastanenin bölge sağlık turizmine önemli katkı sunması bekleniyor. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni eylül ayı sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Yatak kapasitemiz 486 olmasına rağmen 556 yatak kapasitesine çıkabilecek altyapımız var. Son teknolojinin kullanıldığı, deprem izolatörlerinin olduğu, kompakt bir hastane oldu” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI



Tekirdağ’ın sınır bölgesi olmasından dolayı, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı öngörüsünde bulunan Selim Akın, “Hem Yunanistan’da hem Bulgaristan’da bu kalitede bir hastane yok. Baktığınızda Avrupa’nın en genç hastanelerine sahibiz. Hizmetlerimizi sağlık turizmini geliştirmek adına planladık” diye konuştu. Resmi açılışın Tekirdağ’ın kurtuluş günü olan 13 Kasım’da yapılması gibi bir talebin bulunduğunu, fakat hasta alımının daha erken başlayabileceğini vurgulayan Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin PPP modeliyle yaptıkları üçüncü hastaneleri olduğunu ve bu hastanede 25 yıl imtiyaz haklarının bulunduğunu ifade etti.

MODELDE HİZMET ÇOK İYİ



Sözleşme gereği hastanede 19 hizmeti kendilerinin vereceğini aktararak, son dönemde eleştirilen PPP modeline ilişkin bilgi verdi. Akın, “PPP, bir finansman modeli. Ve şirket tarafından bakıldığında, bunlar lanse edildiği kadar karlı işler değil. Diğer yandan bu modelle işletilen hastanelerde hizmet de çok iyi” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCININ DA İLGİSİ VAR



Akın, PPP modelinin iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: “Kira bedelimiz 25 sene için baktığınız zaman makul fiyatlarda. Planlanan çok sayıda şehir hastanesi var, bu hastaneler yeni modelle yapılabilir mi ona bakmak lazım. Yeni modelde açılan ihalelere biz de teklif verdik, PPP modeli de devam ederse oraya da girmek isteriz. PPP modeliyle yapılan projeler yurtdışından da ilgi görüyor. Bu modele yabancı yatırımcı ilgisi var, yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için bu model önemli.” Akın, CHP milletvekili tarafından dile getirilen ‘şehir Hastaneleri’nin kamulaştırılması’ önerisine de, “Yabancılar gözünde Türkiye’ye olan bakış açısını zedeliyor” yanıtını verdi.