  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
18 Ekim 2020 Pazar 22:22 | Son Güncelleme:

Tekirdağ Şehir Hastanesi gün sayıyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi gün sayıyor

Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak üzere gün sayıyor.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın “Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü’nde hastanenin resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz. Bu hastane, tamamen ücretsiz olacak. Herhangi bir devlet hastanesinden farkı yok” dedi. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 158 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Sahip olduğu 486 yatakla hastanenin Tekirdağ’ı sağlıkta çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor.

486 YATAK KAPASİTELİ

486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrılan hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle hastane, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip kapasitesini 566’ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak. Hastanenin Bulgaristan ve Yunanistan’dan hasta çekmesi bekleniyor.

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

18 Ekim 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.