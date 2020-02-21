Tek tuşla ihracat

Serdar SAĞLAM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefi için hayata geçirdiği yeni projelerini duyurdu. Bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ni açan TİM, sayıları toplamda 90 bini aşan ihracatçılara destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacak.

2020 REKORLA BAŞLADI

TİM’in Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve yeni rekorlarla başladık. 2020 yılı ihracat hedefimiz olan, 190 milyar doları yakalamak ve nihayetinde ana hedefimiz olan ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz” dedi. İsmeli Gülle, hayata geçirdikleri dijital projeleri tek tek şöyle açıkladı:

1- FUAR DESTEKLERİNE ANINDA ERİŞİM VAR

İhracatçılarımız artık, mobil uygulamadan ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli’yle ihracatçıya sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecek.

2- SANİYELER İÇİNDE ÜYELİK SORGULAMA

İhracatçılar gümrük işlemlerinde kullandıkları en önemli belgelerinden ‘Üyelik Sorgulama ve Doğrulama Belgesi’ni artık saniyeler içinde alabilecek.

3- YEŞİL PASAPORTA DAHA KOLAY ULAŞIM

Yeşil pasaport hakkında sorgulama yapmak isteyen firmalar uygulamadaki yeşil pasaport sorgulama testine katılarak ilgili bilgilere çok kısa sürede ulaşabilecek.

4- ‘TİMMOBİL’LE ÇOK HIZLI PAZAR ANALİZİ

TİMMobil’le ihracatçılar, bir tıkla pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, hedef pazar analiz raporlarını, ülke notlarını görüntüleyebilecek.

5- TSE İLE ORTAK DİJİTAL PLATFORM

İhracatçılar ayrıca TSE ile çalışılan dijital platformdan nereye ürün sağlayacaklarsa, bunun için gerekli olan tam standart ve belgelere ulaşabilecek.

6- İHRACAT RADARI YOL GÖSTERECEK

Hem mobil uygulama hem de web sitesi için geliştirilen İhracat Radarı uygulamasıyla ihracatçılar ürünleri hakkında detaylı analiz, veri ve grafiğe erişebilecek.

7- ‘ALOTİM’LE 7/24 DESTEK SUNULUYOR

AloTİM uygulamasıyla soru ve sorunlara 7/24 cevap bulunabilecek. AloTİM talepler dikkate alınarak gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre güncellenecek.