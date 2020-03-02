İş dünyası Mehmetçik'e desteğini 81 ilde aynı anda haykırdı, tek ses tek yürek oldu

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları idlib’deki hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Bahar Kalkanı harekâtı’na tam destek verdi. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen basın toplantılarında ‘Devletimizin ve ve ordumuzun yanındayız. Atılacak her adımın arkasındayız’ mesajı verildi. TOBB İkiz Kuleler’de 30’a yakın 30’a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ortak açıklamasını okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifadeederek şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olması dileğinde bulundu. Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğini dile getirdi.

KABUL EDİLEMEZ



Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez.”

BEDEL ÖDEYECEKLER



Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı Harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğu daha sonra 7 ayrı ile bağlanarak düşüncelerini aldı.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ



Ortak bildiriyi okuyan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabır ve dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.”

İş ve işçi dünyası ile meslek örgütlerinin başkanları Ankara’daki TOBB İkiz Kuleler’de ortak açıklama yaparak İdlib saldırısını kınadı. 81 ilde aynı anda yapılan açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ankara’daki toplantıya TOBB, ASKON, DEİK, HAK-İŞ, KAGİDER, MEMUR-SEN, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜSİAD, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Barolar Birliği, Emekliler Derneği, TESK, TÜGİAD, TÜGİK, TİM, TİKAD, Türk-İş, TİSK, Kamu-sen, Müteahhitler Birliği, TÜRMOB, TÜRSAB, Turizm Yatırımcıları Derneği, TZOB, YASED ve Noterler Birliği başkanları katıldı.

Bakan Varank, Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile birlikte SİHA kontrol merkezini ziyaret etti.

MÜHENDİSLER MEHMETÇİK’LE BULUŞTU



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayii kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisleri sıcak bölgeye taşıdı. Varank, Bahar Kalkanı Harekatı’nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi’nde savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK’a bağlı SAGE, BİLGEM ve İLTAREN gibi enstitülerde görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri bir araya getirdi. Bakan Varank başkanlığında yapılan ve iki gün süren toplantılarda milli imkanlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda verimli kullanımı ve olası ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral Sinan Yayla, Varank’a sahadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, savunma sanayisinde gelinen noktanın gurur verici olduğuna dikkati çekti. Bakan Varank “Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimiz, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. Yıllardır biriktirdiğimiz Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri, sahada birleşti ve tıpkı bundan önceki harekatlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç kattı” ifadesini kullandı.

VARANK’TAN SINIRA ZİYARET



Bakan Varank, Hava Radar Komutanlığı’na bağlı birlikler ile bölgedeki sınır karakollarını da ziyaret etti. Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile de SİHA kontrol merkezinde bir araya geldi.