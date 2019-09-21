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Tek depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol yapıyor

Tek depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol yapıyor

BP’nin geliştirdiği motordaki kirle savaşan akaryakıtı, 16 ülkenin ardından Türkiye’ye geldi. Ürün, tek depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol yapılmasını sağlıyor.

BP’nin uluslararası Ar-Ge tecrübesiyle geliştirilen, motordaki kirle savaşan yenilikçi ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları 16 ülkenin ardından Türkiye pazarına getirildi. 

MOTORU TEMİZLİYOR

Durmaksızın beş yıl boyunca araç kullanımıyla eşdeğer bir sürede test edilen yakıt, sürekli kullanımda hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı oluyor ve bir depoda 59 kilometreye kadar daha fazla yol imkânı sunuyor. Yeni ürün, BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen’in ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Yeni ACTIVE technology formüllü BP akaryakıtlarının 110 farklı test metodundan ve 50 bin saatlik motor ve araç deneme testinden geçti bilgisini veren Thomsen, “Bu ürünün sürekli kullanımında, motorda biriken kiri temizliyor, kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yeniden kir birikmesini engelliyor. Bu teknolojinin kullanıldığı BP Ultimate akaryakıtlarının motorun, ilk dolumdan itibaren çalışmaya başlıyor ve mümkün olan en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı oluyor” dedi. 

Yakıt ve motor testleri

Yüksek kalitenin ve Ar-Ge çalışmalarının BP için önemine vurgu yapan Martin Thomsen, şunları kaydetti: “Bochum’daki akaryakıt teknoloji merkezimiz, müşterilerimize dünyanın dört bir yanında daha iyisini sunmaya devam edebilmemiz için 100 yıldır yakıt testleri gerçekleştiriyor. Her gün 100’e yakın teknisyen ve mühendis, yakıt ekonomisi ve motor temizleme testleri yapıyor.”

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