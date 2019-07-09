TEFE TÜFE Temmuz kira artışı nasıl hesaplanır? vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenen konut kiralarında artışında 1 ocak 2019 tarihinden itibaren son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınıyor.Temmuz 2019 kira artış oranı da belli oldu. TEFE TÜFE Temmuz kira artışı nasıl hesaplanır? Kira artış oranı Temmuz 2019 ne kadar oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Buna göre Temmuz 2019 kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,88 oranın zam yapabilecek.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.

TEFE TÜFE TEMMUZ KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

HAZİRAN 2019'DA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Haziran ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

2019 HAZİRAN KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.91

Zam bedeli: 199 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199 lira

KİRA ARTIŞI 2019 NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

12 AYLIK TÜFE RAKAMINI AŞMADAN ZAM YAPILABİLİYOR

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kiraya fazla zam yapılması halinde kiracılar kira bedelinin tespiti için dava açarak bu zamma itiraz edebiliyor.Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor.