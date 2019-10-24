TEFE TÜFE Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama işlemleri..

TEFE TÜFE Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı enflasyon verileri Ekim ayının başında açıklandı. Böylece ev sahipleri kiracılara ne kadar zam yapabileceğini de öğrenmiş oldu. Kira artış oranı önceden ÜFE'ye göre yapılrıken artık TÜFE’ye göre belirleniyor. TEFE TÜFE Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? diye merak edenler için kira artış oranı hesaplama işlemleri haberimizde..

TEFE TÜFE EKİM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında kiracılara yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 lira olan bir kiracının Ekim ayında zamlı kira bedeli 1.182,7 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99, yıllık 9,26 oldu

Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi.