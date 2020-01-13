Tediye 2020 tarihleri belli oldu mu? Gözler ilave tediye ödeme tarihlerinde..

Tediye 2020 tarihleri belli oldu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Taşeron işçiler, kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine ikramiye ödemesi yapılıyor. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Geçn yıl Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapıldı.Tediye 2020 tarihleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

TEDİYE 2020 TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2020 Ocak ilave tediye ödemesi Ocak ayının son haftasında belli olacak. Resmi Gazete 'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli olacak.

Geçen yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ilave tediyeler, Ocak ayının son günlerinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ 2019 NE ZAMANDI?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık’ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödendi.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ilave tediyenin 39 günlük ilk üç taksiti ödendi. İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos’ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödendi

ASGARİ ÜCRETLİYE 745 LİRA ÖDENDİ

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına ilave tediyelerinin dört taksidi de 2019 yılında ödendi. Asgari ücretle çalışan bekar bir işçi eylülden itibaren bir üst vergi dilimine geçtiği için ilave tediyenin son taksidinde daha yüksek vergi kesintisi olacak. Ocakta 792 TL ilave tediye alan bekar asgari ücretli, aralıktaki ödemede gelir vergisi kesintisi nedeniyle daha düşük tediye alacak. Bu da 745 TL olarak hesaplanıyor. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artıyor. Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi üç taksit ilave tediye toplamı olarak 2.377 TL aldı. 13 Aralık’ta ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödendi.