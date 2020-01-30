Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de

İlave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Tediye ödemeleri yapıldı mı? Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere tüm işçilerin ödeme tarihleri ile ilgili Resmi Gazete’de açıklama yapıldı. Birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta hesaba geçecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta yatırılacak.

TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs’ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.

İLAVE TEDİYE NE KADAR?

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?



Brüt ücret İlave tediye

2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL