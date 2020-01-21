Tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 Ocak tediye ne zaman yatacak?

Tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? sorusu tediye alacak kişiler tarafından merak ediliyor. İşçilerin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediyeleri toplam 4 taksitte ödeniyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. 2020 yılı Ocak ayında bulunduğumuz bu günlerde tediyenin hangi gün yatacağı araştırılıyor. Tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

Aksam.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün konu ile ilgili yazısı haberimizde yer alıyor..

TEDİYE 2020 ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri toplam 4 taksitte yapılıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere tüm işçiler, ocak ayı bitmeden tediyelerinin ilk taksidini alacak.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

MADENE TEK SEFERDE

Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksidinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek. Kararın ocak ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ilave tediyenin ilk taksidi ödenecek. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı aralıkta tek seferde ödeniyor. Linyit ve taşkömürü madenlerinde yer altında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerektiği ve yer altında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf oldukları için, linyit ve kömür madenlerinde bütün çalışması yer altında olan kamu işçileri aralık ayında 52 günlük ilave tediye olarak en az 8.594 TL alacak.

GÜNLÜK ÜCRETTEN

Diğer madenlerde yer altında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlara ise 4.297 TL ilave tediye ödenecek. İlave tediye miktarı günlük ücretten hesaplanıyor. Aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE 913 LİRA

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil işçilerin tamamına ilave tediyelerinin genellikle ilk taksidi ocak, ikinci taksidi mayıs, üçüncü taksidi ağustos, son taksidi ise aralık aylarında ödeniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

VERGİ KESİNTİSİ YAPILIYOR

İlave tediye ödemeleri SGK primine tabi. Yani ilave tediyeden SGK primi kesiliyor. Bu çerçevede ödemeden yüzde 15 oranında sigorta primi ve tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin vergi dilimine göre, ilave tediyeden yapılacak gelir vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi de kesiliyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Brüt ücret İlave tediye

2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL